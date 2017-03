To nye uker i varetekt

Den drapssiktede 26-åringen fra Melhus nekter straffskyld, og anket på stedet da Sør-Trøndelag tingrett torsdag godtok politiets begjæring om videre varetekt. Dommer Knut Almaas bestemte at 26-åringen som er siktet for å ha drept 38 år gamle Råger Holte, skal sitte to uker i varetekt og med brev- og besøksforbud som før.

- Han har anket og har begjært seg løslatt, sier forsvarer Arve Opdahl til Trønderbladet.

Politiet hadde begjært fire nye uker i varetekt, og at alle fire ukene skal være med brev- og besøksforbud. Forbudet innebærer at 26-åringen ikke kan motta besøk eller brev uten at det er konferert med politiet. Derimot kan han lese aviser i fengselet. Forsvarer Arve Opdahl bad om at 26-åringen ble løslatt, og mener det ikke er fare for bevisforspillelse slik politiet mener. Forsvareren viser til at det er to andre siktede i saken, og at disse to ikke sitter i varetekt.

26-åringen har sittet i varetekt siden 38 år gamle Råger Holte ble funnet død 25. januar i boligen han leide på Ler.

Politiet mener at Råger Holte døde som følge av vold, og at det var et slagsmål i boligen natt til tirsdag 24. januar. Helga før ble Holte stukket og skadet, og forsvarer Arve Opdahl mener at blod fra disse skadene og dna kan ha kommet på den siktede 26-åringen. Forsvareren er kritisk til at siktede og allmennheten ikke får vite mer om det som politiet mener har skjedd på Ler.

Trønderbladet har tidligere skrevet at 26-åringen har nektet å la seg avhøre, og politiadvokat Jørgen Aunet sier at avhøret sist tirsdag ble avbrutt før politiet rakk å konfrontere siktede med resultatet av tekniske funn. Forsvareren sier at 26-åringen har vært gjennom lange avhør, og at han opplever at han får gjentatte spørsmål som han mener det er vanskelig å svare på. Ifølge forsvareren har ikke 26-åringen fått vite når Råger Holte døde og hvordan. Politiadvokat Aunet sier at det er gjort forsøk på å finne et eksakt dødstidspunkt,jog at en metode er måling av tårevæske ifølge kjennelsen fra tingretten.

Politiet har tatt mange avhør, og forsvareren sier at resymet av avhørene med 26-åringen utgjør 65 sider. I tillegg er det foretatt mange avhør av andre i saken.

26-åringen har erklært på nytt av han nekter straffeskyld.

Politiadvokat Jørgen Aunet sier at siktede forlot avhøret før i uka før politiet rakk å konfrontere ham med resultatet av tekniske undersøkelser. Ifølge Aunet er det styrket mistanke mot 26-åringen.

Aunet sier videre at det har vært en slåsskamp mellom siktede og avdøde. Politiet ønsker videre varetektsfengsling på grunn av faren for forspillelse av bevis.

Navnet på den døde 38-åringen er frigitt av pårørende, og bistandsadvokat Mette Skoklefald opplyser til Trønderbladet at pårørende er innforstått med at navnet på avdøde blir brukt av media fra torsdag.