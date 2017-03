Skattekontoret i Melhus blir lagt ned

Skatteetaten har bestemt at Melhus skattekontor skal legges ned fra 1. juni i år. Årsaken til nedleggelsen er at Finansdepartementet har gitt fullmakt til Skattedirektoratet til å gjennomføre en ny kontorstruktur i Skatteetaten. 103 skattekontor skal reduseres til 57 kontorer.

Les også: Ordførerne signerte opprop for å beholde skattekontoret

Melhus skattekontor er en av dem som blir fjernet, og kontoret stenger for publikum i juni. I et brev Melhus kommune har fått, står det at de ansatte ved Melhus skattekontor overføres til Orkdal skattekontor fra 1. mars 2019.

Begrunnelsen for nedleggelsen er at stadig færre oppsøker et skattekontor for å levere selvangivelsen eller å få hjelp med skattespørsmål, og at stadig flere bruker digitale tjenester. Fra september kan folk bestille time for veiledning og hjelp ved skattekontorene.

I brevet til Melhus kommune nevner Skatteetaten id-kontroll, og skriver at Skatteetaten vurderer et tilbud om stedlig ambulerende id-kontroll i samarbeid med det lokale næringslivet.