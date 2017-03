Nødetatene er på vei til Nypan stasjon etter at en person er påkjørt av et godstog. Det melder politiet torsdag kveld.

Nypan stasjon er i Melhus, og rett sør for Trondheim. Bane Nor melder at jernbanelinja er stengt, og at dette får konsekvenser for togtrafikken.