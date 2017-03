Nytt fengslingsmøte for drapssiktet melhusbygg

I dag torsdag er det nytt fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett for den drapssiktede 26-åringen fra Melhus. Han er siktet for å ha drept 38 år gamle Råger Holte som bodde i en leid bolig på Ler. 26-åringen var en svært nær venn av 38-åringen.

Politiadvokat Jørgen Aunet har bedt om at 26-åringen varetektsfengsles for fire nye uker. Aunet opplyser til pressen at han ikke vil kreve lukkede dører under fengslingsmøtet som sist. Forsvarer Arve Opdahl har opplyst til Trønderbladet at hans klient nekter straffskyld, og vil bli løslatt.

26-åringen nekter straffeskyld ifølge forsvarer Arve Opdahl.

Forsvarer Arve Opdahl har gjentatte ganger påpekt at 26-åringen ikke har fått vite hvor og når Råger Holte ble drept. Ifølge siktelsen skjedde drapet i tidsrommet 23. januar-25. januar.

Politiadvokat Jørgen Aunet har opplyst at det er tatt ganske omfattende avhør, og at siktede forlot avhøret før i uka før politiet rakk å konfrontere ham med resultatet av tekniske undersøkelser. Ifølge Aunet er det styrket mistanke mot 26-åringen.

Politiet mener det har vært en slåsskamp mellom siktede og avdøde. Tidligere har forsvareren sagt at 26-åringen og 38-åringen skværet opp.

Fengslingsmøtet er åpent ettersom politiet ikke har bedt om at det skulle lukkes. Knut Almaas er dommer.