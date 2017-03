Vil ha videre fengsling for drapssiktet 26-åring

Politiet vil be om at varetektsperioden for den drapssiktede 26-åringen fra Melhus, blir forlenget med fire uker. Det opplyser politiadvokat Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt.

Fengslingsmøtet

- Fengslingsmøtet blir på torsdag, og vi krever fire uker til med brev- og besøksforbud, sier Aunet.

26-åringen er siktet for drapet på 38-åringen som bodde i en leid bolig på Ler. Sør-Trøndelag tingrett mener at mistanken mot 26-åringen var styrket, og Frostating lagmannsrett forkastet anken fra 26-åringen for fire uker siden.

38-åringen ble funnet død 25. januar, og 26-åringen har sittet i varetekt siden da. 26-åringen sitter ikke lenger i isolasjon, og kan lese aviser. Derimot kan han ikke motta besøk eller lese brev uten at det er konferert med politiet, forteller Aunet. Aunet opplyser at politiet ikke vil kreve isolasjon for 26-åringen om politiet får medhold i at 26-åringen fortsatt skal sitte i varetekt.

Tidligere har politiet siktet to andre personer, og Aunet sier at disse fortsatt er formelt siktet.

- Det er ikke noe nytt om dem. Ingen andre er pågrepet, sier Aunet.

Om avhør

I forrige uke skrev Trønderbladet at 26-åringen nektet å la seg avhøre, og noen timer senere sendte hans forsvarer Arve Opdahl tekstmelding til Trønderbladet at det ville bli gjort et forsøk på et avhør denne uka. Samtidig skrev Opdahl i meldinga at det allerede foreligger avhør av hans klient som i resyme utgjør omtrent 65 sider.

- Så lenge politiet opprettholder taushetsplikt om når dødsfallet skjedde og på hvilken måte døden har inntrådt, mener siktede at han i denne situasjonen ikke har noe å tilføye, skrev Opdahl.

Opdahl opplyser til Trønderbladet i dag torsdag at hans klient ikke erkjenner straffskyld, og vil begjære seg løslatt.

Politiadvokat Aunet sier til Trønderbladet at politiet har forsøkt å ha et nytt avhør av 26-åringen.

38-åringen ble bisatt i en humanistisk seremoni i et kapell i Trondheim for ei drøy uke side, og mange møtte opp for å ta farvel med mannen som politiet mener ble drept som følge av vold.