Regjeringa har bestemt at godsterminalen skal komme på Torgård.

- Det er jeg veldig glad for, sier stortingskandidat, fylkespolitiker og lokalpolitiker Guro Angell Gimse (H) fra Melhus.

Melhus berøres uansett

Gimse sier at det er folk som berøres enten godsterminalen kommer på Torgård eller Søberg, og at hun tenker på dem. Melhus blir sterkt berørt av godsterminal på Torgård også siden godsterminalen vil komme helt inntil kommunegrensa til Melhus, og dermed vil både lydmessig og synsmessig vil være merkbar for folk i Melhus. Dessuten er det planer om ei jernbanelinje fra Melhus til Torgård, og prislappen for denne er 2,2 milliarder kroner.

Mange har ventet på at regjeringa skulle komme med en lekkasje fra Nasjonal transportplan om ny godsterminal, og den kom altså onsdag kveld. Gimse sier til Trønderbladet at hun er glad for at regjeringa har bestemt seg for hvor godsterminalen kommer. Gimse fikk allerede tirsdag vite hvor godsterminalen skulle ligge. Hun fortalte Trønderbladet mandag om godstrømanalysen som fylkeskommunen hadde bestilt, og som Gimse var med på å presentere for Samferdselsdepartementet i forrige uke.

- Arbeidet med godsterminalen har pågått i flere tiår. Nå får vi endelig en beslutning som sikrer næringslivet i regionen et helt nødvendig konkurransemessig fortrinn. Vi sparer veinettet, noe som betyr mye for trafikksikkerheten. Dette gir oss forutsigbarheten vi trenger for å utvikle Trøndelag i riktig retning, sier Gimse.

Er det sørtrøndernes tur nå? Regjeringa har hatt flere lekkasjer fra Nasjonal transportplan, og har så langt hoppet over Sør-Trøndelag.

Dermed er Søberg vraket av regjeringa ifølge Gimse. 31 januar sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Trønderbladet og lokale partifeller, at han vraket Meeggen. Under dette møtet argumenterte Joralf Rindli fra Melhus Fremskrittsparti sterkt for en godsterminal på Søberg, men er altså ikke blitt lyttet til høyere opp i partisystemet.

Trinnvis utbygging

- Den nye godsterminalen koster nesten 7 milliarder kroner. Regjeringa setter av 1,8 milliarder kroner i neste stortingsperiode, og det er nok til første byggetrinn, sier Gimse.

Gimse forteller at veien videre nå er konsekvensutredning og regulering som vil ta 2-3 år, byggeplan som tar 2-3 år og en byggeperiode på 2-3 år.

Høyre har kjempet for en trinnvis utbygging av en godsterminal, og har vært svært tydelig på at partiet ønsker at den bygges på Torgård.

Glede hos Søberg-motstander

Torgeir Gunleiksrud som har stått på i kampen for å unngå en godsterminal på Søberg, sier at nyheten om at Torgård er valgt, er veldig gledelig.

- Det er klart at vi som har jobbet mot at Søberg skulle bli valgt, er veldig glad for at det endelig kommer en avgjørelse slik at aktuelle områder ikke blir båndlagt mer. Det er også en lettelse for dem som bor på Søberg at de slipper belastningen, sier Gunleiksrud.

Gunleiksrud opplyser at han personlig mener at Torgård er en ideell løsning.

- Den er vesentlig bedre enn Søberg, og etter det jeg har forstått, er det vesentlig lettere å skjerme for støy på Torgård enn i den trange dalen ved Søberg, sier Gunleiksrud.

Søberg var et rimelige alternativ enn Torgård, men Jernbaneverket pekte på at det var mer komplisert å bruke Søberg enn Torgård.