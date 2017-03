Tømmesdalen kan få summetone

Beboerne i Tømmesdalen har i mange år ventet på å få mobil- og bredbåndsdekning, og nå kan det omsider ifølge ordfører Gunnar Krogstad, være håp om at dette kan ordne seg.

Blindsone

– Tømmesdalen er et område vi har prioritert lenge, og området har vært en blindsone. Der er det blant annet fylkesvei og idrettsanlegg, sier Krogstad.

Manglende mobildekning har for eksempel betydd at veifarende ikke kan ringe etter hjelp om det skjer ei ulykke på veien, og Hovin idrettslag har stått uten mobildekning på Kvennabakken idrettsanlegg. Beboere i området mangler også mobildekning, og det har skapt vansker både for blant annet næringsdrivende.

Imidlertid har det drøyt med utbygging, og Krogstad sier at det er en følge av at det er få beboere i Tømmesdalen. Rådmannen peker i et saksframlegg at Melhus har dekningsområder som er mindre lønnsomme for kommersielle aktører.

Glad beboer

En av dem som har ventet på lyd i mobiltelefonen, er Endre Esphaug som bor i Tømmesdalen og er næringsdrivende.

– Det er på høyt tid at vi får mobildekning, og mange har kjempet for dette. Kanskje er vi endelig i mål, og kan få snakke i mobiltelefonen. Neste mål er å få internettdekning, sier Esphaug.

Da Trønderbladet ringte Esphaug tidligere på tirsdagen, kom vi rett på mobilsvar. Litt senere får Esphaug ringt tilbake på ei skurrete telefonlinje. Esphaug har et håp om at basestasjonen snarlig er på plass.

– Vi tar ikke feiringa før antenna står der, og det kan hende at det blir høst før det skjer. Jeg setter stor pris på at kommunen bidrar, sier Esphaug.

Haga-modellen

Melhus kommune søkte om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og tilbød å betale 500.000 kroner for utbygging i områdene Tømmesdalen/Espåsen og langs Jåravegen. Kommunen fikk avslag, og Sør-Trøndelag fylkeskommune tilbyr nå at Melhus kan få delta i Haga-modellen.

Modellen innebærer et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen, og innebærer at hver av disse tre gir et tilskudd på 500.000 kroner.

Fem kommuner er plukket ut av fylkeskommunen for bruk av Haga-modellen, og disse kommunene er Melhus, Orkdal, Frøya, Roan og Hitra. Kostnadsoverslaget for en basestasjon er 2,3 millioner kroner, og en tredjepart skal ifølge modellen, dekkes av operatør/netteier. Resten skal komme inn gjennom spleiselaget.

–Det er veldig gledelig at vi nå kan få til dette, og dette bør gå rimelig kjapt, sier Krogstad.

Egenandel

Tirsdag behandler formannskapet saken om den kommunale egenandelen, og fylkeskommunen har stipulert at den blir på 500.000 kroner for Melhus' del.

– I budsjettet vårt er det satt av 300.000 kroner i år, og så har vi igjen 500.000 kroner fra i fjor som vi ikke fikk brukt, sier Krogstad.

Kommunestyret foretar det endelige vedtaket om den kommunale egenandelen, og får saken på tirsdag. Så fort finansieringa er på plass, kan kommunen lyse ut anbud der teleselskaper kan gi tilbud på deltakelse i prosjektet.

– Det må bygges en basestasjon og føres fram strøm før det blir dekning, sier Krogstad.