Godsterminal kan fjerne 60.000 trailere fra veiene

Et foreløpig utkast til godsstrømanalyse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, viser at en godsterminal på Torgård kan fjerne 60.000 lastebiler fra veiene.

Vil ha en beslutning

Nestleder i infrastrukturkomiteen, Guro Angell Gimse (H) fra Melhus, er klar på at Høyre ønsker godsterminal på Torgård og at det er på tide at regjeringa tar ei beslutning om godsterminalen.

- Det er trafikkfarlig å ha så mange lastebiler på veiene, sier Gimse til Trønderbladet.

Fagmyndighetene har anbefalt bygging av godsterminal i 2028.

Før helga fikk Trønderbladet opplyst i Samferdselsdepartementet at det skal komme en avklaring om godsterminalen i Trøndelag før påske. En av dem som venter på et svar, er Gimse som tror at årsaken til at svaret ikke er kommet ennå, er at regjeringa har hatt det travelt med å presentere prosjekter fra forslag til Nasjonal transportplan.

Er det sørtrøndernes tur nå? Regjeringa har hatt flere lekkasjer fra Nasjonal transportplan, og har så langt hoppet over Sør-Trøndelag.

Meeggen

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var i Melhus 31. januar, sa han til lokale Fremskrittsparti-folk at Meeggen er uaktuell. Samtidig la han ikke skjul på at det er et press fra Høyre på å få godsterminalen til Torgård, og at det er regjeringas syn som skal presenteres utad. Melhus Fremskrittsparti ønsker å legge en godsterminal til Søberg, og Søberg er ett av to alternativer som Jernbaneverket har utredet.

Guro Angell Gimse er glad for at Meeggen er vraket, og mener det er helt uaktuelt å legge en godsterminal i Melhus sentrum.

Vekk fra veiene

Fylkespolitikere har bedt fylkesadministrasjonen å lage en godsstrømanalyse, og det foreløpige utkastet er ifølge Gimse vist til Samferdselsdepartementet. Analysen viser til svar fra vareeiere om at det kan overføres 1,2 tonn fra vei til bane, og omgjort til semitrailere utgjør dette 60.000 trailere. Til sammenligning har en nasjonal analyse vist at 5-7 tonn gods på landsbasis kan overføres til bane og sjø.

I godsstrømanalysen er transportører som Bring, Schenker, Posten, Rema, Coop og Asko blitt spurt om hva de mener. Flere av dem viser til at de er lokalisert på Torgård, og at de ser for seg en framtidig plassering der også.

Kostnader

Kostnaden for en godsterminal på Torgård er 6,7 milliarder kroner ifølge godsstrømanalysen. Ifølge analysen er det ikke nok å ha inne 1,75 milliarder kroner til første byggetrinn for å realisere en terminal på Torgård, og at det må forutsettes fullfinansiering etter 2029.

I analysen er også havn på Øysand drøftet, og det vises til klare miljøfaglige innvendinger mot en bruk av Øysand. Situasjonen med bruk av Orkanger som regionhavn, er ifølge analysen ikke avklart.