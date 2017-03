Plass for de aller yngste

Barnehager

Fra i høst kan barn helt ned i åtte måneder få plass i barnehager om det blir slik Kunnskapsdepartementet har foreslått.

Barnehageloven blir endret for å gi rett til barnehageplass for barn født i november, og forslaget er sendt ut på høring. Høringsfristen er 27. februar, og komité for oppvekst og kultur i Melhus skal ha komitémøte den dagen med høringsforslaget som sak. Melhus kommune har allerede gått ut med varsling om at foreldre som har barn født i november i fjor, kan søke om barnehageplass.

- For tidlig

Den foreslåtte endringa i barnehageloven innebærer at barn født i november i fjor, kan få barnehageplass i august i år. Ungen vil da være åtte måneder.

Det mener rådmannen er for tidlig, og foreslår overfor komité for oppvekst og kultur at Melhus uttaler i høringa at ungen kan starte måneden før barnet fyller ett år.

Ifølge rådmannen kan kommunen formulere vedtektene for barnehager slik at ungene skal være minst 11 måneder før de kan starte.

Imidlertid kan kommunen ikke bestemme over vedtektene i private barnehager, og kan ikke pålegge private barnehager å ta inn unger født i november året før, allerede i august.

Ombygging

Rådmannen skriver også i saksframlegget til komiteen at dersom unger ned i åtte måneders alder skal ha rett på barnehageplass, må barnehageeier øke bemanninga og bygge om barnehagene for å tilpasse barnehagene for de yngste ungene.

I tillegg mener rådmannen at foreldre til barn i 8–10 måneders alder, ikke har forutsetning for å avgjøre om barnet er modent nok til å starte i barnehagen da. Rådmannen mener at mange foreldre vil være førstegangsforeldre uten erfaring fra barnehage, og foreslår at det bare i helt spesielle tilfeller skal åpnes for at barn yngre enn 11 måneder får starte i barnehage.

