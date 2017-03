Midlertidig rundkjøring på E6

Kjørende på E6 mellom Melhus og Trondheim kommer stadig vekk til ei rundkjøring, og nå kommer ei ny rundkjøring på strekninga.

Natt til onsdag, torsdag og fredag blir midtrekkverket ved Sandmoen bru fjernet for å gi plass til ei midlertidig rundkjøring. Statens vegvesen melder at nordgående trafikk på E6 vil disse nettene, bli ledet om Østre Rosten fra krysset på Sandmoen. Sørgående trafikk vil ifølge vegvesenet, gå som normalt. Sør for Sandmoen bru blir trafikken ledet i kollektivfeltet.

Omlegginga er en del av ny E6 mellom Melhus og Trondheim, og denne strekninga skal bli en firefelts vei. Beregnet ferdigstillelse er 2019.