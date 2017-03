Ikke plass for de aller yngste

Komite for oppvekst og kultur i Melhus ønsker ikke å åpne barnehageporten for unger ned i åtte måneders alder.

I en høringsuttalelse om endring i barnehageloven, går komiteen imot regjeringas ønske om å gi barnehageplass til unger fra åtte måneders alder. I stedet vil komiteen at barn kan stare i barnehagen fra måneden før de fyller ett år. Ungen vil da være 11 måneder og ikke 8, og kan starte i oktober i stedet for i august. Dersom barn har helt spesielle behov, åpner komiteen for at barnet kan starte før 11 måneders alder.

Komiteen viser til at Kunnskapsdepartementet åpner for at kommunen kan avgjøre om barn født i november, kan starte i august. Årsaken til at komiteen går imot departementets ønske, er at rådmannen mener en åpning for åtte måneders alder vil gi økonomiske konsekvenser for barnehager og kommuner ved at barnehager må bygges om og bemanninga økes.

