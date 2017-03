Tidlig start for svømmeopplæringa

Peder, Anne Louise og Tuva er alle fem år gamle, og går i Eid barnehage på Korsvegen. Alle tre deltar i barnehagen svømmeopplæring, og er klar på at de liker å være i svømmehallen.

– Det beste er å ligge på matta, sier Peder.

Anne Louise forteller ivrig at hun er god på å dukke ned i vannet med nesa, mens Tuva sier at hun kan svømme om hun har armringer på.

En gang i uka

Eid barnehage har 59 barn hvorav 9 går i førskolegruppa. Alle 9 er med i barne-hagens svømmeopplæring, og hver mandag drar førskolebarna til Eid skole der det er svømmehall. Barnehagen ligger noen minutters gange unna, og styrer Audun Sagdahl Forr ser fram til at gang- og sykkelveien langs fylkesveg 708 blir ferdig. Den nye barnehagen skal stå ferdig i 2019, og vil gi enda kortere vei til skolen og tilbudene knyttet til skolen, som svømmehall og gymsal.

Barnehagen får inntil 1750 kroner pr. barn i tilskudd til svømmeopplæringa fra Fylkesmannen. Styrer Sagdahl Forr forteller at svømmetimene er svært populære. To voksne fra barnehagen er med ut i bassenget, og i tillegg sitter en voksen på kanten av bassenget for å følge med. Svømmeopplæringa pågår hele barne-hageåret ifølge Sagdahl Forr.

Å bli trygg

– Det har kommet veldig høye krav til hva ungene på skolen skal ha av svømmeferdigheter, og det krever at foreldrene følger opp. Vårt mål er at ungene blir trygge i bassenget og i garderoben før de starter på skolen, og vi har sett en veldig framgang hos ungene når det gjelder å føle seg trygge. Det er ikke et uttalt mål at de skal kunne svømme før skolestart, sier Sagdahl Forr.

Svømmeopplæringa er også kommet i stand etter virksomhetsleder Grete Thomassen Dalens ønske om å styrke oppvekstsenteret, som består av skole og barnehage. Barnehagen har også gymtimer på skolen.

– Siden barnehagen hører til et oppvekstsenter, har det vært mulig med svømmeopplæring. Både skole og barnehage kan dra nytte av samarbeidet, og det kan være aktuelt for barnehagen å benytte skolekjøkkenet og sløydsalen. Skoleungene kan komme til barnehagen og trene på å lese høyt. Vi ønsker oss en naturlekeplass, og det kan kanskje skoleungene hjelpe til med å lage, sier Sagdahl Forr.

Lekeplasser ute

Uteaktiviteter står høyt i kurs i Eid barnehage.

– Vi er så heldige å ha en nabo som kjører opp skiløype, og vi har skogen i nærheten. Jeg har veldig tro på at barn trenger natur, og i naturen trenger ikke ungene å krangle om lekene, sier Sagdahl Forr.

Korsvegen har en barnehage, og den er kommunal. Den private barnehagen søkte om sammenslåing med den kommunale, og dermed ble det en barnehage på tettstedet. Boligbygginga har tatt av, og folk kan velge mellom leiligheter, rekkehus og tomter.

– Vi har veldig bra med søkertall. Det er ikke tvil om at det er konkurranse mellom barnehagene om søkere. Melhus har veldig gode barnehager, sier Sagdahl Forr.