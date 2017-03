Har fått kontroll på pasientene fra sykehuset

Midtre Gauldal slet lenge med å klare å ta i mot pasienter som ble skrevet ut fra St. Olavs hospital.

80 døgn

Det koster 4500 kroner per døgn for kommunene, når de ikke klarer å stable på beina et tilbud så fort pasienten er klar til å sendes hjem fra sykehuset. Fjorårets 80 døgn kostet kommunen 360 000 kroner.

En god del penger, likevel var det langt under målet enheten Pleie og omsorg hadde satt seg med å komme under 180 døgn.

– Det er veldig bra, sier enhetsleder Kristin Grindstuen.

Samhandlingsreformen

Etter samhandlingsreformen ble innført i 2012, plikter kommunene å ta imot sine pasienter, når sykehuset anser dem for å være såkalt «utskrivningsklare pasienter». Har ikke kommunen kapasitet til å ta imot pasientene, må de betale for hver natt pasienten må bli på sykehuset.

I de fleste tilfeller prøver enheten å få til et tilbud som er godt nok for pasienten hjemme. Dersom pasienten har behov for det, må de være en kort periode på sykehjemmet etter sykehusoppholdet. Da brukes korttidsplassene.

I dag disponerer de åtte korttidsplasser. Grindstuen sier at hun har et mål om å ha 12 korttidsplasser fram mot 2020.