Tidlig lørdag morgen ble politiet tilkalt etter at ei vindusrute i et bolighus i Varmbu ble knust. En 19-åring blir anmeldt for forholdet. Både politi og ambulanse var på stedet, og 19-åringen fikk behandling for sårskader. Politiets operasjonsleder forklarer at 19-åringen ikke kom seg inn i huset. Politiet har ingen opplysninger om hva som forårsaket ruteknusinga.

