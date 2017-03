Greide ikke å holde bilen på vegen

Både politi og ambulanse kom til stedet ved Støverhaugen, langs fylkesveg 653. Sjåføren betegnes av helsepersonell som uskadd, men rimelig beruset. Det skal være små skader på bilen, som ble stående fast utenfor vegen. Sjåføren er en mann i begynnelsen av 20-åra, med opprinnelse i Latvia. Han blir tatt med til Trondheim for blodprøve og avhør. Operasjonsleder Arnt Harald Aaslund antar at mannen har høg promille, og er i tvil om han lar seg avhøre lørdag.

– Hvis mannen har gyldig førerkort blir dette tatt fra ham, sier Aaslund.

Det var publikum som meldte fra om hendelsen til politiet, og melderen holdt seg på stedet til politiet kom.

Tatt sju ganger uten førerkort Mannen ble fratatt skiltene på bilen etter å ha blitt tatt av politiet under en kontroll i Melhus.

– Det var tydelig at sjåføren helst ville ha vært på et annet sted etter utforkjøringa, men melder holdt ham på stedet til vi kom. Vi er takknemlig for at vi har publikum som melder fra. Hadde mannen dratt fra stedet hadde nok vi fått en mer krevende jobb, sier Aaslund.

– Måtte sjåføren holdes fast på stedet fysisk?

– Nei, det måtte han ikke, sier politiets operasjonsleder.

Arnt Harald Aaslund har ikke opplysninger som tyder på at det hadde vært flere i bilen.