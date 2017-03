Like før midnatt fredag kveld ble politiet varslet om det de beskriver som aggressiv fartskjøring utenfor Flå samfunnshus. En patrulje kom til stedet, og bilføreren fikk en muntlig advarsel. Politiets operasjonsleder sier at hendelsen ikke får noen etterspill for mannen.

