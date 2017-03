Står ikke på noen liste

Både fylkespolitiker Karin Bjørkhaug (KrF) og avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen sier at gang- og sykkelvei ikke står på noen prioriteringsliste.

Karl Kristian Olaussen fra Singsås har satt igang en underskriftkampanje for å få gang- og sykkelvei i Singsås sentrum. (For abonnenter)

Les: - En av de kritiske plassene

Prosjekt for bompenger

Begge peker på prosjektarbeidet som nå skal settes i gang, som er et forprosjekt for å se på mulighetene for bompengefinansiering av utbedring av fylkesveien mellom Støren og Røros. Første møte i styringsgruppa, er nå på fredag. Der sitter representanter fra kommunene, to representanter fra næringslivet, og nevnte Bjørkhaug og Guro Angell Gimse (H) fra fylkeskommunen.

– Generelt har vi altfor lite til gang- og sykkelvei. Vi skulle bygd mye mer av det, sier Bjørkhaug.

Hun er leder for komite for infrastruktur i fylkeskommunen.

– Lite ulykker

Eva Solvi i vegvesenet er avdelingsdirektør i veiavdelingen i Sør-Trøndelag.

– Så langt jeg er kjent med, er det veldig lite ulykker knyttet til fotgjengere på den veien. Det er knapt registrert så lenge jeg har vært i denne stillingen, som er fire år. Det er ikke en strekning med mange ulykker. Sånn sett er andre strekninger mer utsatt. Men at veistandarden oppover dalen er dårlig, er vi alle enig om. Det er smalt, svingete og den har dårlig teknisk standard.

Solvi tar høyde for at nettopp den dårlige standarden kan føre til at de myke trafikantene faktisk ikke bruker veien så mye, slik at de lave ulykkestallene også har en slik mulig forklaring.

– Må avklare

Både Bjørkhaug og Solvi sier dette forprosjektet også vil måtte se på nettopp behovet for gang- og sykkelvei, blant annet i Singsås sentrum.

– Er det urealistisk å kreve gang- og sykkelvei nå, før forprosjektet om bompenger er i gang?

– Det er i alle fall klokt at man avklarer hvilke tiltak som er aktuelle i et slikt prosjekt. Vi kan ikke gjøre noe nå, som man uansett har tenkt å gjøre om senere. Men hvis prosjektet sier nei til gang- og sykkelvei, da må vi se på det, sier fylkespolitiker Karin Bjørkhaug.