Kjørte opp på autovernet og satte fast bilen

Politiet rykket ut til Melhus sentrum fredag formiddag, etter melding om et trafikkuhell. Det skjedde i Løvsetvegen ved det gamle e-verksbygget. Dette skrev politiet på Twitter klokka 10.34.

En bil kjørte opp på skillet mellom veien og fortauet. Det er et midlertidig fortau langs veien, på grunn av byggeprosjektet på e-verkstomta.

Løvsetveien ble stengt og bilen fjernet. Like før klokka halv 12 oppdaterer politiet om at veien er åpen igjen og at det opprettes sak på hendelsen.