Skal fange inn og merke 60 elger

Melhus er en av kommunene der elger skal fanges og merkes med radiosendere. Norsk institutt for naturforskning har fått tillatelse til fangst og merking av inntil 60 elger i Trøndelag ifølge et brev til Melhus kommune.

Tillatelsen gjelder kommunene Melhus, Selbu, Tydal, Malvik, Trondheim, Meråker, Stjørdal og Klæbu, og da i perioden 7. februar til 31. mars. Miljødirektoratet har gitt tillatelsen, og krever at det foreligger nødvendige tillatelser fra Mattilsynet.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ønsker å følge elger over lang tid for å se om de utvikler skrantesyke (CWD). Det primære ønsket til NINA er å merke voksne hunndyr, men forskningsinstitusjonen ønsker også å merke noen okser og kalver. I tillegg til å følge med om elger utvikler skrantesyke, ønsker NINA å øke kunnskapen om dyrenes områdebruk.

I forbindelse med jakta er det tatt prøver av rein for å se om de har skrantesyke, og ifølge ei tidligere melding fra Holtålen ble det ikke påvist at dyr hadde denne sykdommen.