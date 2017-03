Er det sørtrøndernes tur nå?

Mens det ene fylket etter det andre er blitt tilgodesett med hint om kommende investeringer i Nasjonal transportplan, har regjeringa vært helt taus når det gjelder Sør-Trøndelag.

Godsterminalen

Verken E6 eller ny godsterminal er blitt nevnt så langt. Klokka 09.30 i dag skal regjeringa igjen komme med utspill om Nasjonal transportplan. Tidligere i år opplyste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det vil komme utspill om godsterminalen via Nasjonal transportplan i mars. Da kan det bli klart om regjeringa vil ha ny godsterminal på Torgård i Trondheim eller om den kommer på Søberg i Melhus. Dessuten sa statsråden at en godsterminal på Meeggen ikke er aktuelt.

Bompenger og E6

En av dem som venter spent på Nasjonal transportplan, er fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap). Sandvik er fortsatt overrasket over at stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) har sagt til Trønderbladet at ny E6 mellom Melhus og Ulsberg ikke er ferdig før om 15 år.

Dessuten har fylkesordføreren en forventning om at Fremskrittspartiet senker bompengeandelen på E6 sør kraftig.

- Det er all grunn til å forvente at Fremskrittspartiet sørger for å senke bompengeandelen på E6 sør kraftig ved å øke den statlige finansieringen av Nye Veger AS i tilknytning til E6 sør. Fremskrittspartiet har gått veldig høyt på banen og garantert bompengekutt, det er derfor en selvfølge at de nå legger fram en 12 års plan som sikrer finansiering av Nye Veger AS på en måte som gjør at bilistene kan betale mindre i bompenger, uttaler Sandvik.

Sandvik forventer at Høyre står ved valgløftet de ga før valget for fire år siden.

- Videre er det all grunn til å forvente at Høyres krystallklare garanti om ferdigstilling av hele E6 sør innen 2021 har fått gjennomslag, slik at vegen nå kan bygges på rekordtid. Statens Vegvesen har beskrevet at det er mulig å bygge vegen på 5 år, slik at det skal være mulig å ha E6 sør ferdig innen 2022, ett år forsinket i forhold til Høyres garanti fra 2013. Det er all grunn til å tro at Høyre nå avklarer at signalene fra Torhild Aarbergsbotten om å bruke 15 år på å bygge vegen fra 2022, med ferdigstiling i 2037 er uaktuelt. Det haster med E6 sør og Høyre må levere dette i NTP, avslutter Sandvik.

E6 Soknedal skal finansieres gjennom Nasjonal transportplan og statsbudsjettet, og fortsatt gjenstår store bevilgninger til den veistrekninga.