26-åring nekter å la seg avhøre

– Han ønsker ikke flere avhør foreløpig. Forsvareren hans har varslet et skriv om årsaken til dette, og det har vi foreløpig ikke fått, sier politiadvokat Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt.

Konfrontasjon

26-åringen fra Melhus er tidligere blitt avhørt av politiet om hva som skjedde da en 38-åring som bodde i en leid bolig på Ler, ble drept i tidsperioden 23.–25. januar. Etter fengslingsmøtet for snart tre uker siden, har 26-åringen nektet å la seg avhøre mer. 26-åringen var svært misfornøyd med at han ble varetektsfengslet på nytt, og han anket til Frostating lagmannsrett. Lagmannsretten avviste anken hans.

– Det vanskeliggjør oppklaring av saken at han ikke vil la seg avhøre. Vi ville konfrontere ham med funn som er gjort, sier politiadvokat Aunet.

Siden 26-åringen har tilgang til media der han sitter i varetekt, er politiet svært forsiktig med å gå ut med detaljer. En av begrunnelsene for at politiet fikk medhold i at 26-åringen er varetektsfengslet, er faren for bevisforspillelse. Tingretten mente at mistanken mot 26-åringen var styrket.

– Hadde vi fått ham i tale, kunne vi ha gått ut med informasjon, sier Aunet.

Fortsatt bistand fra Kripos

Politiadvokaten vil fortsatt ikke si noe om hvordan 38-åringen ble drept eller når av hensyn til etterforskninga. 38-åringen ble funnet død onsdag 25. januar av noen som skulle utføre avtalt arbeid i boligen på Ler. Kripos bistår fortsatt det lokale politiet i etterforskninga. Aunet er klar på at politiet mener 38-åringen ble drept.

Politiet har gjort en rekke tekniske undersøkelser, og Aunet sier at de venter på en god del svar. I tillegg avhører politiet fortsatt personer for å få klarhet i hva som skjedde i boligen 38-åringen leide. Trønderbladet har tidligere skrevet at over 100 vitner er avhørt.

– Vi retter etterforskninga ikke bare mot en person, sier Aunet.

Neste fredag går varetektstida for 26-åringen ut, og Aunet ønsker ikke å gå ut med opplysninger om politiet vil begjære videre varetekt. 26-åringen ble pågrepet samme dag som 38-åringen ble funnet død, og politiet mente det var mistenkelige forhold ved mannen som førte til at de fikk ham varetektsfengslet.

Trønderbladet har kontaktet 26-åringens forsvarer Arve Opdahl uten å lykkes å få en kommentar fra ham. 26-åringen nekter straffskyld. Ifølge forsvareren oppsto det en krangel mellom 38-åringen og 26-åringen som var nære venner, men at de skal ifølge forsvareren ha skværet opp.

Når det gjelder den 43 år gamle mannen fra Melhus, som også var drapssiktet, sier politiadvokat Aunet at det er statsadvokaten som må ta stilling til om siktelsen skal opprettholdes eller frafalles. 43-åringen ble løslatt etter ei uke i varetekt, og politiet bad ikke om videre varetekt. Også en tredje person er blitt siktet i saken.

Bisatt

38-åringen ble bisatt sist mandag under en humanistisk seremoni i et kapell i Trondheim. Mange møtte ifølge ei Facebook-gruppe, opp for å ta farvel med 38-åringen og det var taler og sang.