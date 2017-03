Hasj og tabletter i Melhus

En mann i starten av 30-årene er tiltalt for oppbevaring av narkotika, for ruskjøring og for kjøring uten førerkort. Saken kommer opp for Sør-Trøndelag tingrett 6. mars.

Melhusmannen skal ifølge tiltalen, ha oppbevart 372 gram hasj og 166 narkotiske tabletter i en koffert på badet. I tillegg skal han ha oppbevart omtrent 15 gram hasj under vasken på kjøkkenet. Ifølge tiltalen skjedde dette 17. november 2015, og oppbevaringa skal ha skjedd sammen med en annen. Samme dag skal han ha kjørt uten førerkort til arbeidsplassen i Trondheim.

I oktober samme år skal mannen ha kjørt fra Melhus til Trondheim mens han var ruset, og han skal ifølge tiltalen ha brukt narkotika i Melhus.