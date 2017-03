- Det spørs om politiet klarer å holde loven, sier ordfører Gunnar Krogstad som er utdannet jurist og har i mange år praktisert som advokat.

- Skinnprosess

Krogstad fastholder at han synes prosessen rundt politistasjon sør er en skinnprosess, og han er kritisk til at Politiets fellestjeneste bad om anbud på politistasjon sør på strekninga Trondheim-Melhus, og så avslår tilbud fra Melhus fordi tilbudene ikke er på Heimdal.

Ikke politistasjon sør i Melhus Både anbydere og varaordfører mener at politiets anbudsprosess ikke var reell.

- Jeg ber om at prosessen stoppes, sier Krogstad.

Politimester Nils Kristian Moe sa til Melhus formannskap at han vil ha politistasjon sør på Heimdalsplatået, og uttalelsen kom før Politidirektoratet og politidirektøren vedtok at politistasjon sør skal være på Heimdal.

- En skinnprosess Ordfører Gunnar Krogstad mener at politimesteren ikke har lyttet til synspunkter som er kommet om politireformen.

Melhusordføreren mener at avslaget til de to tilbyderne i Melhus kan være brudd på lov om offentlige anskaffelser, og han mener at prosessen med valg av lokalisering av politistasjon sør må stoppes.

- Det står i retningslinjene at dersom det kommer inn en klage, må den gis oppsettende virkning og prosessen stoppes, sier Krogstad.

Sender klage

Melhus formannskap vedtok tirsdag en uttalelse der det klages på Politidirektoratets vedtak og prosessen som har fått forut vedtaket. Som følge av nærpolitireformen har Politidirektoratet vedtatt av Melhus lensmannskontor skal legges ned. Trondheim får to politistasjoner, mens ordførerne utenfor Trondheim har uttalt at de vil at politistasjon sør skal legges utenfor Trondheim.

I klagen viser Melhus formannskap til at Politidirektoratet har sitt vedtak vist til tilrådning fra politimesteren i Trøndelag, og "som sies å være basert på forutgående lokale prosesser med involvering av kommuner og tjenestemannsorganisasjoner lokalt".

- Melhus kommune mener at involveringen har vært fraværende, og at det her har foregått en skinnprosess, heter det i uttalelsen.

Videre i klagen nevner formannskapet hvordan Politidirektoratet i et rundskriv har beskrevet hvordan prosessen rundt politireformen skulle foregå, og formannskapet skriver i klagen at politimesteren i Trøndelag ikke har fulgt tilrådninga. I klagen heter det at det har vært et samstemt lokalpolitisk krav på at det ikke skal legges to politistasjoner i Trondheim by, og at kravet er at den skal være utenfor Trondheim.

- Lite tillitvekkende

- Politimesteren i Trøndelag politidistrikt har ikke kommentert det unisone lokalpolitiske kravet med et ord i tilrådningen. Muntlig har han i formannskapet i Melhus sagt at stasjonen skal legges til Heimdal fordi Heimdal er tettere befolket enn Melhus sentrum. Med andre ord ønsker politimesteren en lokalisering av politistasjon sør som kun baserer seg på en gammeldags sentraliseringstanke. Det er lite tillitvekkende at politimesteren ikke har en politifaglig begrunnelse for å insistere på at politistasjon sør bør legges til Heimdal, heter det i uttalelsen.

Trønderbladet har gjentatte ganger kontaktet både Politiets fellestjeneste og politiets kommunikasjonsrådgiver for å få en kommentar. Så langt har ingen av dem ønsket å kommentere saken.