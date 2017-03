Politiet har hatt trafikkontroll på E39 i Buvika. Det førte ifølge meldinga på Twitter i dagd onsdag, til bøter for hastighet og mobilbruk.

Seks fikk forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet var 99 km/t i 80-sone. To fikk forelegg for telefonbruk.