Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Sør-Trøndelag håper flere unge har lyst til å ta kokk- eller servitørutdanning.

Les også: Samisk mat på menyen

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

– Det vil fremover være et stort og økende behov for faglærte kokker og servitører. Disse er garantert både læreplass og en god jobb i en spennende og fremtidsrettet bransje, sier daglig leder Steinar Iversen i Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Sør-Trøndelag.

Les også: Far kan fikse middag på morsdagen

Liten økning nasjonalt

Etter nesten 10 år med synkende søkertall til kokk- og servitørfag, var det i 2016 en liten økning i søkere fra 2015.

På landsbasis gikk andelen søkere til VG2 kokk- og servitørfag opp med fire prosent fra 1207 til 1251 søkere, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Fullført VG2 innebærer at elevene kan gå ut i to års læretid, som igjen kvalifiserer til fagprøve.

Sør-Trøndelag hadde 82 søkere til VG2 kokk- og servitørfag i 2016, ti færre enn året før.

80 nye lærlinger

Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Trøndelag har de fire siste årene hatt 15-20 ledige læreplasser ved årsslutt i fagene kokk og servitør.

– Prognosene framover viser at vi i 2019 skal ansette cirka 60 nye kokkelærlinger og 20 servitørlærlinger i våre medlemsbedrifter. Vi får årlig fem til åtte nye medlemsbedrifter som ønsker å lære opp morgendagens arbeidstakere, opplyser daglig leder Steinar Iversen i Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Sør-Trøndelag.

- Velg yrkesfag Fristen for å søke videregående utdanning går ut 1. mars, og Kristian Torve (24) kommer med et siste liten-råd.

– Det vil framover være et stort og økende behov for faglærte kokker og servitører. Disse er garantert både læreplass og en god jobb i en spennende og fremtidsrettet bransje, sier Iversen.

– Jobbmuligheter

Budskapet støttes av administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv, som organiserer nærmere 3000 reiselivsbedrifter over hele Norge.

Mellom 50 og 60 prosent av NHO Reiselivs medlemsbedrifter har et udekket kompetansebehov, viser NHOs kompetansebarometer for 2016.

– Det betyr jobbmuligheter. Å velge å bli kokk- eller servitørlærling er å satse på en bransje i vekst, der du helt sikkert vil klare å skaffe deg jobb hvis du har levert en innsats under utdanningen, sier Krohn Devold.

Inngang til å drive selv

Å bli kokk og servitør kan også være en fin inngang til å drive en egen bedrift, mener hun.

– Da kan du kombinere mat, opplevelser og overnatting i et marked som har økende interesse, ikke minst fra utenlandske gjester, sier Krohn Devold.