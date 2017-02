Vil stoppe sparing til ny jernbaneovergang

Melhus formannskap skal i dag tirsdag behandle to saker om boligbygging på Søberg. I begge tilfellene har Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) satt ned foten.

Lys og bom

I mange år har Jernbaneverket påpekt at jernbaneovergangen på Søberg kan være farlig. Den er sikret med lys og bom, men Jernbaneverket har ment at den bør erstattes med ei planfri kryssing. Imidlertid har Jernbaneverket ikke satt av penger til utbedring av kryssinga av jernbanesporet.

Jernbaneverket (Bane Nor) har stoppet boligbygging på Søberg med begrunnelsen at jernbaneovergangen er farlig, og arvtakeren Bane Nor har igjen satt på det røde lyset.

Boligbygging

Denne gangen gjelder det to boligsaker. Ekteparet Kjell og Maria Prestmo fikk først ja til å fradele ei tomt og sette opp en bolig på tomta, men så kom Bane Nor med nei da ekteparet Prestmo ønsket å fornye søknaden fordi byggefristen på fem år var gått ut. Melhus formannskap sa ja til søknaden, og vedtok at ekteparet Prestmo skal skyte inn 100.000 kroner i et fond øremerket planfri kryssing av jernbanen. Bane Nor mener at opprettelsen av det kommunale fondet, vil føre til at det vil bli bygd mange nye hus uten at det kommer planfri kryssing av jernbanen fordi det vil ta tid å bygge opp fondet.

Melhus kommune må søke seg selv om tillatelse En jernbaneovergang flere hundre meter unna, fører til at Melhus kommune må søke seg selv om dispensasjon.

Den andre saken gjelder Melhus kommunes eget byggeprosjekt. Kommunen planlegger å sette opp 18 boenheter for vanskeligstilte på tomta Midttun. Rådmannen har foreslått at kommunen setter av 450.000 kroner på fondet øremerket planfri kryssing av jernbanelinja.

For å komme til tomta, er det ikke nødvendig å krysse jernbanesporet. Jernbaneverket/Bane Nor har likevel stilt seg kritisk til det kommunale byggeprosjektet, og det mener kan gi uakseptabel økning i trafikken over jernbaneovergangen selv om Jernbaneverket/Bane Nor ser at mesteparten av trafikken ikke vil være over jernbaneovergangen.

Naboer har også protestert på den kommunale bygginga, og mener at vanskeligstilte som gruppe blir dominerende i antall, og at dette kan på sikt føre til konsekvenser for markedsverdien på andre boliger i områder.