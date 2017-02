Arbeiderpartiets ungdomskandidat til stortingsvalget, Kristian Torve, kommer med et råd til ungdom nå like før fristen for å søke videregående utdanning går ut.

Fagarbeidere

- Her er et sisteliten-råd fra meg: velg yrkesfag. Norge vil mangle 40.000 fagarbeidere om bare få år, sier Torve.

Torve valgte selv å gå idrettsfag. Han sitter i fylkestinget, og i fylkeskommunens opplæringskomite. Nå like før fristen for å søke videregående utdanning, har han tatt kontakt med Trønderbladet og vil komme med en oppfordring til ungdom som står foran valget av utdanning.

- Hvis jeg selv skulle ha valgt på nytt, ville jeg ha valgt elektrofag. Dette er et så ettertraktet yrkesgruppe. En god venn av meg tok for tre år siden fagbrev, og går på elektroingeniørutdanning, sier Torve.

Torve mener det er et kunstig skille mellom universitetsutdanning og høyere fagutdanning, og han viser til at den som tar fagbrev, kan gå videre på fagskole.

Læreplasser

Ambisjonen til ungdomskandidaten til Arbeiderpartiet, er at Sør-Trøndelag fortsatt skal være i tet når det gjelder tilbud om læreplasser.

- Alle som kvalifiserer for læreplass, skal få læreplass heter det i forslag til nytt program for Arbeiderpartiet. Programmet skal vedtas i april, sier Torve.

24-åringen mener at dersom unge vet at de får læreplass om de er kvalifisert for det, vil det virke motiverende på ønsket om å fullføre utdannelsen på videregående skole.