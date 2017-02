Gjeninnfører våpenamnestiet

Politiet varsler i ei pressemelding at våpenamnestiet gjeninnføres fra 1. mars, og at det varer til 31. mai. I den perioden kan en levere inn ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

- Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil to års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen seks år. Har man da våpenkort for annet våpen, må man i tillegg påregne at dette tilbakekalles, heter det i pressemeldinga.

Politiet ber om at den som skal levere inn våpen, tar kontakt med nærmeste politistasjon eller lensmannskontor for enten å levere inn ulovlige våpen eller få dem over i lovlige former.

Våpenkontroll i Midtre Gauldal Politiet oppsøkte sju adresser i kommunen der mange har våpen.

- Når du skal levere skytevåpen til politiet, er det viktig at du håndterer våpenet sikkert, skriver politiet i pressemeldinga.

Rådene er:

- Hold fingeren vekk fra avtrekkeren når du holder i våpenet

- Pek med munningen i sikker retning

- Sjekk at våpenet ikke er ladd

- Legg våpenet i et futteral eller bag/veske før du transporterer det til politiet.

Kan søke

Politiet åpner for at en kan søke om å få beholde våpenet, søke om å få det registrert med tanke på salg, kan søke om å gjøre ulovlig våpen ubrukbart og fortsatt beholde det samt at en kan levere inn våpen for destruksjon.

Les også: Fant ulovlige våpen

I pressemeldinga heter det også at en ikke risikerer å miste våpenkortet om en benytter seg av våpenamnestiet.

Tidligere har det hendt at folk har dukket opp med sprengstoff i hendene, og politiet minner om at sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri ikke skal bringes til politiet. I stedet vil politiet at folk som har slikt og ønsker å få levert det inn, tar kontakt med politiet. Politiet vil da ifølge pressemeldinga, formidle kontakt med de rette fagfolkene.