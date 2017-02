Pågrep sjåfør etter utforkjøring

Søndag pågrep politiet en mann i 20-årene som de mener kjørte bilen som havnet i grøfta på Hølonda.

Avhørt

- En person ble pågrepet og mistenkt for kjøringa. Personen ble avhørt søndag kveld, sier lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor.

Det var klokka 02.28 natt til søndag at politiet fikk melding fra forbipasserende om at det lå en bil i grøfta ved Eidsgrenda på Korsvegen. Bilen sto inntil et tre etter ei utforkjøring på fylkesveg 708, og ingen var å se ved bilen. Politiet etterlyste sjåføren, og noen timer senere ble en mann pågrepet.

- Det er tatt blodprøve av personen. Vi etterforsker hvorfor personen forlot bilen, sier Brækken.

Undersøker saken

Hva mannen har forklart om utforkjøringa, ønsker ikke lensmannen å si noe om. Hun vil heller ikke si noe om sjåføren er identisk med eieren av bilen. Bilen er en BMW 2012-modell, og var nettopp bruktimportert til Norge. Det oppsto store skader på bilen. Den er registrert på en person bosatt i Melhus kommune.

Hvorvidt mannen ble skadet under utforkjøringa, vil ikke lensmannen si noe om utover å si at det ikke er kjent om det er utført legebehandling. Hvor mange som var i bilen, er noe av det politiet vil undersøke, opplyse Brækken.

Når skal du varsle?

Lensmannen forklarer at reglene for melding til politiet er slik når det gjelder trafikkuhell:

- Hvis en har vært involverti trafikkulykke med skade på tredjemanns eiendom, det har oppstått personskade eller det kan være mulighet for at politiet vil gjøre undersøkelser, skal en melde fra til politiet. Det kan for eksempel være slik at bilen står trafikkfarlig til, sier Brækken.

Brækken sier at det er bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite, og hun opplyser at politiet mottar mange meldinger.

- Det er bedre å melde fra selv, sier Brækken.