Tre mistenkte ruskjørere på tre dager

I løpet av to dager er to ruskjørere tatt i rutinekontroll i Melhus. Den tredje dagen som er i dag fredag, fikk politiet melding om en mulig ruskjører på Lundamo.

Fare i trafikken

- Jeg er ikke fornøyd med at vi har ruskjøring i Melhus, og det er bra at vi får stoppet ruskjørere, sier lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor.

Ruskjøring utgjør en fare i trafikken, påpeker Brækken.

Rutinekontroller

Lensmannen forteller at politiet har hatt to rutinekontroller. Den ene var på Åsvegen som er nord for Melhus sentrum, og der ble en mistenkt ruskjører tatt. Den andre kontrollen var i Melhus sentrum, og nok en mistenkt ruskjører ble hanket inn.

- Mannskapet er trent til å se etter kjøreatferd. Det stanses et visst antall biler, sier Brækken.

Under de to kontrollene ble det ifølge Brækken, benyttet blåsetest.

Fikk melding

Fredag morgen fikk politiet melding om mulig ruskjøring på E6 på Lundamo.

- Dessverre hadde vi ikke patrulje på stedet. Vi har registrert meldinga om observasjoner. Vi setter veldig pris på at folk varsler fra. Ressursmessig er vi selvfølgelig opptatt med drapssaken, men vi har kontakt med nabokontor som kan rykke ut, sier Brækken.

Brækken forteller at tallene for ruskjørere som er tatt i Melhus, har vært stabile.