Kjempeskidag på Langmyra

– Det er ikke alle som kan reise av gårde på vinterferie, og da vil dette arrangementet være midt i blinken for familien, sier Hjørvard Bjørnbeth som er styrer i Brekkåsen idrettsbarnehage.

Ulike aktiviteter

Søndag blir det familieskidag i utfartsområdet Langmyra i Flå, og arrangørene tilbyr aktiviteter og mat. Det eneste de frammøtte trenger å betale, er 50 kroner i parkering, forteller kjøpmann Kristian Lorvik som stiller med mat. Flå IL har lovt å stille med startnumre og løypekjørere, mens Melhus Speidergruppe ordner med bålkaffe og pølsegrilling. Idrettsbarnehagen lager aktiviteter som hele familien kan være med på.

Valg av Langmyra er ikke tilfeldig.

– Vi må komme oss dit der det er snø, sier Bjørnbeth.

Skiferdigheter

Det har riktignok kommet snø også i nedre Melhus, men snømengden vil ifølge Bjørnbeth være for liten til å ha familiearrangementet ved idrettsbarnehagen. Den snøfattige og ustabile vinteren har ført til at det har vært krevende for for eksempel Melhus IL som har poengrenn på Skjetnemyra.

Nok snø til skirenn og markatur Melhus IL tilbød supre løyper under skifestivalen, og det er flere steder en kan gå på ski.

– Jeg er veldig bekymret for skiferdighetene til ungene. Det er unger som aldri har gått på ski. Ikke alle kommer seg opp på høyfjellet. Når unger får sitt første skipar først som fireåringer, er ikke nordmenn født med ski på beina, sier Bjørnbeth.

Initiativet til skidagen kom fra Kristian Lorvik og Hjørvard Bjørnbeth, og de planla opprinnelig å ha familieskidagen 5. mars. Ettersom det er Barnas skidag da, ble tidspunktet endret til førstkommende søndag.

– Vi håper at det kommer mye folk. Kristian og jeg skal i alle fall ha det artig, sier Bjørnbeth mens han ler.

