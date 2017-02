38-åringen bisettes mandag

Mandag bisettes 38 år gamle Råger, som 25. januar ble funnet drept i boligen han leide på Ler. Bisettelsen skjer i Trondheim. 38-åringen hadde slekt i blant annet Melhus.

Etterforskninga

Politiet fortsetter drapsetterforskninga, og tre personer er fortsatt siktet, opplyser politiadvokat Kari Bjørsnøs i Trøndelag politidistrikt.

En 26-åring sitter i varetekt etter at anken ble avvist av Frostating lagmannsrett. Politiadvokat Kari Bjørsnøs forteller at etter det politiet kjenner til, har den fengslede mannen ikke anket til Høyesterett. Det har ikke lyktes Trønderbladet å få en kommentar fra advokat Arve Opdahl som er forsvarer for 26-åringen.

Den drapssiktede 26-åringen fra Melhus var en nær venn av 38-åringen, og har ikke erkjent straffskyld. Ifølge advokaten oppsto det en krangel mellom 26-åringen og 38-åringen, men at de to skværet opp.

Forsvareren mener drapssiktet 26-åring kranglet med 38-åringen Ifølge forsvareren skværet de opp, men lagmannsretten viser til skader 26-åringen hadde da han ble pågrepet.

Da 26-åringen ble pågrepet samme dag som 38-åringen ble funnet død, hadde han skader og politiet mente det var flere mistenkelige forhold ved 26-åringen som gjorde at politiet fikk ham varetektsfengslet.

Politiet opprettholder drapssiktelsen 43-åringen fra Melhus blir løslatt i dag fra varetekt, og politiet vil fortsatt ha ham drapssiktet.

En 43-åring fra Melhus ble også varetektsfengslet, men satt fri etter ei uke. Han var en kamerat av avdøde, og ble siktet for drap eller medvirkning til drap.

Mintes den drepte på Ler Rundt 30 tente lys og la ned blomster ved boligen til mannen i 30-årene, som døde som følge av vold.

Tilbakeholden med opplysninger

Når det gjelder dødstidspunktet, svarer politiadvokat Bjørsnøs at politiet ikke vet noe mer om det. Tidspunktet politiet opererer med, er fra mandag 23. januar klokka 22.21 til onsdag 25. februar klokka 12.58. 38-åringen ble funnet av noen som skulle i boligen for å gjøre avtalt arbeid. Boligen var blitt pusset opp, og 38-åringen hadde flyttet inn der kort tid før han ble funnet død ifølge politiet som følge av vold.

- Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport, og den endelige kommer senere, sier Bjørsnøs.

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe om det er blitt brukt våpen under drapet.

Avhør

- Vi må holde kortene litt tett til brystet av hensyn til etterforskninga. Det er et stort antall vitner i saken, og det gjenstår fortsatt vitneavhør, sier Bjørsnøs.

26-åringen er avhørt flere ganger, og Bjørsnøs sier at politiet ønsker ytterligere avhør av ham. Tre menn er blitt siktet i saken.

Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor forteller også at politiet ikke vil si noe om dødsårsak og omstendigheter rundt dødsfallet.

- Det pågår fortsatt vitneavhør, og vi ønsker ikke at de skal ha lest om saken i avisene før de blir avhørt, sier Brækken.

Brækken opplyser at det lokale politiet fortsatt har bistand fra Kripos.