Neste mål for denne gjengen er Galdhøpiggen

Idrettsveien bofellesskap i Melhus er ikke redd for å sette seg solide mål, og før helga hadde brukerne og ansatte kickoff for turen til Galdhøpiggen.

Trening

Bofellesskapet er for personer som sliter med psykiske problemer og eller rus, og de ansatte har stor tro på at fysisk aktivitet framfor rusing og isolasjon, kan være et stort gode også for denne gruppa. Basen er i Lenalia i Melhus sentrum, og der er det 12 leiligheter. I tillegg er 40–50 brukere spredt rundt omkring i kommunen, innom på ulike aktiviteter.

Arbeidet hardt før gatefotball-NM Idrettsveien bofellesskap drev kafé for å skaffe penger til å dra på gatefotball-NM.

Tidligere har brukere og ansatte vært med på Birkebeinerrittet og NM i gatefotball, og dette er aktiviteter som brukere og ansatte fortsatt skal være med på, forteller aktivitetsansvarlig Stian Falch. Årets NM i gatefotball er i Tønsberg. Slike fellesaktiviteter har skapt stor glød, og brukere og ansatte har vært med på mange treningsaktiviteter.

Toppturen

Nå ønsker ansatte og brukere å strekke seg lenger, og 27. juni drar de til Galdhøpiggen. Med på turen er også lensmann Monica Brækken og førstebetjent Rune Røddesnes.

–Alle brukerne er i utgangspunktet påmeldt turen til Galdhøpiggen, og så får vi se hvor mange vi blir til slutt. Jeg regner med at vi blir 25, sier Falch.

Under kick-offen der frukt og grønnsaker sto på menyen, fortalte ansatt Ingunn Aune Gagnås at ideen til turen til Galdhøpiggen kom under en sykkeltur i regn, snø og vind. Konklusjonen da var at siden de gjennomførte sykkelturen, klarer de alt. Derfor vil en topp på 2469 meter og som er Nord-Europas høyeste topp, heller ikke være uovervinnelig, har de ansatte kommet fram til. Før toppturen skal brukere og ansatte ut på ekstra treningsturer, og skal blant annet til fjell i nærområdet.

Fotballhjørne

Ikke bare turer står på programmet hos Idrettsveien bofellesskap. Aktivitetsansvarlig Stian Falch forteller at de er i gang med å pusse opp et kaldloft for å få et tilholdssted siden det er blitt så mange brukere.

Les også: Flott Birken-innsatsen

– Oppussinga skjer på dugnad, og tilholdsstedet skal driftes på dugnad. Loftet er på nesten 100 kvadratmeter, og vi planlegger blant annet å ha et fotballhjørne der, sier Falch.