Lærer norsk på butikken

– Jeg liker å jobbe, og det er ikke hyggelig å leve på penger fra NAV, sier Ali Almohamad fra Syria.

Tre måneders ventetid

32-åringen kom 3. februar til Melhus, og fikk beskjed om at han måtte vente til mai med å få plass på introduksjonsprogrammet hos Melhus voksenopplæring. I tillegg ble han plassert på Ler der han bor som eneste flyktning. Muligheten til å lære seg norsk slik han lenge hadde drømt om, var ikke stor. Ali Almohamad ville likevel ikke sette seg ned og bli passiv mottaker av NAV-støtte fra NAV.

Det er ett år og fem måneder siden han kom til Norge som enslig asylsøker etter å ha flyktet fra krigen i Syria. I Syria var han i gang med sykepleierutdannelse da krigen gjorde det umulig å fortsette på universitetet. Målet er fortsatt å bli sykepleier, men da må norskkunnskapene være på plass, konstaterer Almohamad.

Før han kom til Melhus, bodde han i mottak i henholdsvis Florø og Førde. Der begynte han på norskopplæring, men så ble han syk etter kort tid.

– Jeg har lært meg litt norsk ved å se på YouTube og norske filmer, sier Almohamad.

Vil jobbe

Han kan litt norsk og litt engelsk, men ikke nok til å føre en lang samtale. Å jobbe innebærer inntekter slik at han blant annet kan spare, og han føler at en jobb kan gi ham mer sosial aksept, god selvfølelse og muligheter til å betale skatt.

– Da jeg kom til Ler, ville jeg ha en start på livet mitt i Norge. Jeg bestemte meg for å få kontakt med folk, og ville ha praksis. Det er bra å bli sliten av å jobbe, og være i aktivitet, sier Almohamad.

Dro til butikken

Etter bare et par dager i Melhus, dro han til Coop-butikken på Ler og kontaktet butikksjef Anne Formo for å høre om han kunne jobbe i butikken.

– Hun aksepterte at jeg kunne være her på opplæring. Jeg kontaktet NAV som ga meg kontrakt, forteller Almohamad.

Lærer trøndersk

Forrige mandag kunne han startet i praksisjobben.

– Jeg er veldig glad for å kunne være her, og jeg lærer norsk steg for steg. Butikken er blitt mitt første hjem. Når noen spør meg i butikken om hjelp, prøver jeg å hjelpe dem. Om jeg ikke forstår hva de sier, spør jeg Anne. Det er vanskelig å forstå trøndersk, sier Almohamad.

Butikksjef Anne Formo er imponert over Almohamad tok initiativ til å komme seg i jobb, og hun forteller at Coop Prix pleier å ta inn personer på praksisplass.

Akkurat da Almohamad spurte, hadde butikken ingen. Almohamad har også fått lov til å sitte ved datamaskina inne på butikkens pauserom om kveldene for å lære seg norsk fra internett, forteller butikksjefen. Han snapper fort opp nye ord både gjennom praksisjobben og fra internett.

– Selv om vi bruker litt tid på å lære ham språk, får vi mye tilbake i form av hjelp. Vi synes det er lenge for ham å måtte vente med introduksjonsprogrammet til mai, og han syntes det ble lange dager hjemme, sier Formo.