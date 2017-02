Klar over ventetid

Varaordfører Stine Estenstad (H) sier at det er et landsomfattende problem at flyktninger må vente på å få norskopplæring i kommunene. Estenstad mener at norskopplæringa burde starte i mottakene, og at flyktningene må slippe å vente til de blir bosatt i en kommune.

Lærer norsk på butikken Da syriske Ali Almohamad (32) ikke fikk plass på norskkurset, gikk han til butikken for å få seg jobb slik at han kunne lære norsk der.

– Bare tull

– Det er bare tull at flyktninger må vente til de kommer til kommunene, og dette kommer jeg til å ta opp i partiet. Å komme på kurs og i jobb er den beste integreringa, sier Estenstad.

Den store flyktningestrømmen i 2015 førte til at det har blitt ventetid for flyktningene når det gjelder norskopplæring gjennom introduksjonsprogram. Tilskudd til flyktningearbeid kommer fra staten.

– Det er flere som venter enn da kommunen bosatte 15 i året. Vi er i kontakt med alle når de kommer, og alle er innom kartlegging. Vi har kapasitet i henhold til loven, og oppfyller lovkravet, sier virksomhetsleder Ellen Hoff Johansen.

Melhus kommunestyre har vedtatt å ta imot 34 flyktninger for bosetting i år og i tillegg seks enslige mindreårige flyktninger. Noen av flyktningene kommer fra mottak, mens andre kommer direkte fra leire.

Ble innspart

Varaordfører Estenstad sier at flertallsgruppa vurderte å styrke flyktningetjenesten i budsjettet før jul, men at dette ble innspart. Nå mener Estenstad det må vurderes om flyktningetjenesten skal få mer penger slik at flyktninger slipper å måtte vente opp i tre måneder på norskkurs. For flyktninger kan det være en lang vei å gå før de kommer ut i jobb fordi de først må gå på norskkurs, så ta videregående skole om de har mangelfull skolegang fra hjemlandet og så kan starte på høyere utdanning. Samtidig har regjeringa et sterkt ønske om at flyktninger skal ut i jobb framfor å gå på sosialstøtte.

– Grunnen til at vi lot styrking av flyktningetjenesten bero, var at vi ikke så hvordan strømmen av flyktninger ville utvikle seg. Det er ingen tvil om at introduksjonskurset burde hatt en styrking. Jeg skjønner godt at flyktninger ønsker å komme i gang med norskopplæring, og norskkunnskaper er en forutsetning for å få seg jobb, sier Estenstad.

Frivillig arbeid

Estenstad oppfordrer nordmenn til å melde seg som frivillige til språktiltak for flyktninger som spillkvelder i regi av Frivilligsentralen, og hun sier at flyktninger ikke kan lære seg norsk bare ved å spille spill med hverandre.

Flyktningetjenesten har bedt om at flyktninger bosettes i nærheten av kommunikasjonsmidler siden et fåtall i starten disponerer bil, forteller virksomhetsleder Ellen Hoff Johansen. Kommunen er ute på det åpne markedet for å skaffe boliger til flyktninger. Verken boligansvarlig eller virksomhetslederen for Bygg og eiendom var i går tilgjengelig for kommentar på grunn av ferieavvikling.