Da kongeparet var i Gauldalen

I dag fyller kong Harald 80 år, og gratulasjonene har strømmet på til kong Harald som også omtales som folkekongen.

Støren

I Trønderbladets fotoarkiv ligger bilder fra kong Harald og dronning Sonjas besøk på Støren. På bildene står det intet årstall, men bildene kan være fra signingsferden kongeparet hadde i 1991.

Melhus

I fotoarkivet fant vi bare ett kongebilde fra Melhus, og det viser kongens bil gjennom Melhus sentrum. Trønderbladet tok også bilder av kongen da han i 1997 var på Trøndelagsutstillingen i Trondheim.

Kongen har uttalt offentlig at han har besøkt alle landets kommuner.

Kongen skrøt av Marit Imponert etter rognesjentas suverene innsats på ti kilometer klassisk.

Kanskje leserne kan bidra med årstall og historier knyttet til kongeparets besøk i Midtre Gauldal og Melhus? Har du opplysninger kan du enten sende oss en kommentar i nettdebatten, sende oss en sms til 982 60 456 eller sende oss en e-post til tronderbladet@tronderbladet.no

Dronning Sonja var i Melhus da tidligere statsminister Per Borten ble gravlagt.

Kronprinsen

Kronprins Haakon har for øvrig vært i Melhus ved flere anledninger. Det ene besøket var på Melhus videregående skole, mens han to ganger har vært på besøk hos Kjør for livet på Lundamo og Bollandsmoen. Kronprinsesse Mette-Marit var også med på ett av disse besøkene.