Ikke politistasjon sør i Melhus

Ingen av de to anbyderne i Melhus har fått bli med videre i prosessen rundt bygging av lokaler for politistasjon sør, og i avslagsbrevet fra politiet har de fått høre at politiet ønsker en ny politistasjon på Heimdal.

– Stedsvalg

– Vi føler at det bare har vært et stedsvalg, sier Jomar Grøtan som utvikler Melhustunet som var en av anbyderne.

Grøtan forteller at det i svarbrevet står at politiet ønsker å ha politistasjon sør på Heimdal, og at Politiets fellestjeneste har fått bedre tilbud fra andre.

– Men vi fikk ikke gi pris i første runde. Jeg er skuffet, og da også som melhusbygg. For Melhustunet og øvrig næringsutvikling ville det ha vært flott med en politistasjon sør i Melhus, sier Grøtan.

Melhus er fylkets nest største kommune med et innbyggertall over 16.000. Kommunen mistet lensmannskontoret, men vil være med i kampen om politistasjon sør.

To tilbydere

Både Energiparken og Melhustunet meldte seg som anbydere da Politiets fellestjeneste bad om tilbud på strekninga Trondheim-Melhus. Energiparken tilbød 2000 kvadratmeter i første etasje av bygget som skal opp ved Løvsetvegen og Melhusvegen, mens Melhustunet har foreslått å samle blålysetatene i et bygg på Melhusjordet like ved E6 og Hølondvegen. En lokalisering i Melhus har fått politisk støtte, og KS Sør-Trøndelag vedtok at politistasjon sør bør ligge sør for Trondheim. Begge tilbyderne i Melhus ble slått ut i den første runden, og andre er blitt valgt ut til neste runde.

Begrunnelsen som den politiske ledelsen også fikk en kopi av, har fått både ordfører Gunnar Krogstad (Ap) og varaordfører Stine Estenstad (H) til å reagere kraftig. Krogstad har tidligere i Trønderbladet omtalt valg av sted for politistasjon sør for en skinnprosess, og han har ikke lagt skjul på at han er skuffet over at politimester Nils Kristian Moe sa rett ut under et formannskapsmøte før jul at han vil ha politistasjon sør i heimdalsområdet.

Uttalelsen kom før politidirektør Odd Reidar Humlegårds vedtak om at Melhus lensmannskontor skal legges ned, og at politistasjon sør skal legges til Heimdal. Krogstad er i Jordan, og skriver i ei tekstmelding at det er vanskelig for ham å kommentere saken.

Nærpolitireformen

Varaordfører Stine Estenstad (H) mener at valg av Heimdal ikke er i tråd med nærpolitireformen, og hun mener at å plassere to politistasjoner i Trondheim og ingen utenfor, er sentralisering som folket reagerer på. Estenstad understreker at hun er for nærpolitireformen, men ikke at begge de to politistasjonene skal legges til Trondheim.

Estenstad mener at prosessen rundt politistasjon sør ikke burde handle om situasjonen for Heimdal politistasjon som trenger nye lokaler, men behovet for dem som bor sør for Trondheim. Politistasjon sør skal betjene hele Sør-Trøndelag sør for Trondheim samt Heimdal. Utrykningstida fra Heimdal til for eksempel Gåsbakken, er en time.

– Her i Melhus opplever vi det slik at det er en prosess der vi ikke er blitt hørt. Formannskapet kommer til å klage på beslutninga, sier Estenstad.

Estenstad mener at politimesteren og Politidirektøren har vært dårlige på å begrunne hvorfor politistasjon sør skal legges til Heimdal, og hun mener prosessen har gått for fort.

– Det eneste vi har hørt, er at det er tettere befolket på Heimdal, sier Estenstad.

Trønderbladet har vært i kontakt med Politiets fellestjeneste sentralt som ikke vil kommentere saken, og som viser til Trøndelag politidistrikt. Heller ikke et medlem av prosjektgruppa i Trøndelag politidistrikt vil kommentere saken.