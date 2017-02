Ser du hvilken fugl dette er?

Fossan er sikker i sin sak: Det er en tretåspett.

Barkebiller er nam

- Den jobba med å finne mat på stammen til ei gran som har falt. Jeg har lest at barkebiller er favorittkosten til denne spetten. Så det er nok det den finner her under barken, skriver Fossan til Trønderbladet.

Han påpeker at den ikke har et gult felt på hodet, noe som må bety at det er en hannfugl.

Kun tre tær

Store Norske Leksikon skriver at tretåspetten er unik blant spettene i Europa, ved å bare ha tre tær, samt den gule issen. I Norge finnes den stort sett østafjells i Sør-Norge, og videre nordover til Finnmark.

Den veier rundt 60 gram, og er omtrent 23 centimeter lang. Det gjør den litt mindre enn flaggspetten.

Den hakker seg som regel et reir i et dødt bartre. Den legger tre til seks egg i perioden mai - juni, og disse ruges av begge kjønn i 11-12 dager. Ungene forlater reiret etter 22 til 25 døgn, men holder fortsatt sammen med foreldrene i opp til fire uker.