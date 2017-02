Et sted der det kan være kvikkleire

Dette området har et navn som forteller at det kan være noe i bakken som skaper problemer, og fører til skred. I det fjerne ser en en fjelltopp med ei fjernsynsmast. Vi er på jakt etter navnet på tettstedet. Om du ser hvor dette er, kan du sende SMS med kodeord TB HVOR, svaret ditt, navn og adresse til 2399 innen onsdag 22. februar. Det er gratis å delta i konkurransen bortsett fra kostnaden til din teleoperatør for å sende SMS. Vinneren kunngjøres neste fredag, og premien er to Flaxlodd.

Riktig svar på forrige ukes konkurranse var Støren sentrum. Ingeborg Sætermo fra Budalen er trukket ut som vinner.