Vil gi kraftmillioner til kommunene

Høyre foreslår at 30 millioner kroner fra et fond med inntekter fra salg av aksjer i TrønderEnergi, fordeles på sørtrønderske kommuner.

Fond

Fylkeskommunen har et fond med en grunnkapital på 64 millioner kroner, og 30 av disse kommer fra salg av aksjer i TrønderEnergi.

Fylkespolitiker Guro Angell Gimse fra Melhus kommer med forslaget i forbindelse med at komité for kollektiv og regional utvikling i dag behandler et forslag om framtidig forvaltning av fondet. Hun viser til at Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å overføre eierskapet i NTE til nordtrønderske kommuner.

- Det er en fornuftig løsning. Det er også nå naturlig å tenke det samme om penger fra energiselskap som vi har lagt i fond, uttaler Gimse.

Næringsutvikling

Ett annet moment Gimse tar fram, er at fylkestingets flertall har avviklet næringsfondsarbeid ved å fjerne årlig tilførsel av penger fra fylkeskommunen.

- Vi ønsker å legge til rett for lokal næringsutvikling og ønsker lokale/regionale fond, forklarer Gimse.

TrønderEnergi eies av sørtrønderske kommuner, og Melhus er største eier.