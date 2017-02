Etterforsker traktorulykka på Ler

Stasjonssjef Elisabeth Eriksen ved Heimdal politistasjon opplyser at mannen som en traktor trillet over, er så skadd at det ikke har vært mulig å avhøre mannen. Mannen er i starten av 60-årene.

Uavklart

- Det er uavklart med ham, sier Eriksen.

St.Olavs hospital opplyser at tilstanden er stabil, og at mannen har moderate skader.

- Pasienten er i bedring og behandles ved intensivavdelinga, opplyser St. Olavs hospital.

Onsdag kveld rykket nødetatene ut til ulykkesstedet som er ikke langt unna Ler sentrum, etter å ha fått melding om at en mann hadde kommet i klem under en traktor.

Operasjonsleder Arnt Harald Aaslund sa at mannen var våken og hadde tungt for å puste. Litt senere fikk politiet litt mer oversikt over hva som kan ha skjedd etter å ha snakket med vitner, og operasjonsleder Ole Petter Hollingen sa til Trønderbladet at politiet antar at mannen har vært under traktoren i forbindelse med arbeid med traktoren.

- Det som ser ut til å ha skjedd, er at traktoren har trillet over mannen, sa Hollingen.

Undersøker traktoren

Stasjonssjef Eriksen sier at politiet skal få tatt en gjennomgang av traktoren for å undersøke om hvorfor den trillet.

- Vi har ikke fått tatt formelle avhør, og må vente med det, sier Eriksen.

Foreløpig ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på om ulykka skjedde på et gårdsbruk eller utenfor en privatbolig.