Traktorulykke på Ler

Politiet melder onsdag kveld at en person kom i klem under en traktor på Ler.

Nødetatene rykket ut til stedet, og mannen ble frigjort. Helsepersonell tok seg av mannen som er i starten av 60-årene.

Ved bevissthet

Operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt sier at mannen ble kjørt til St.Olavs hospital.

- Han er våken og har tungt for å puste, sier Aaslund.

Politiet fikk melding om ulykka via AMK-sentralen klokka 21.58 og var på stedet 22.07. Foreløpig vet ikke operasjonssentralen mer om omstendighetene rundt ulykka og om den har skjedd på et gårdsbruk. Ulykkesstedet er på nordsida av Ler sentrum. Politiet er i gang med å avhøre vitner for å få klarhet i hendelsesforløpet, opplyser Aaslund.

Trillet over ham

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen sier da Trønderbladet tar kontakt litt senere på kvelden, at politiet antar at mannen har vært under traktoren i forbindelse med arbeid med traktoren.

- Det som ser ut til å ha skjedd, er at traktoren har trillet over mannen. Han er stabilisert og kjørt til sykehus, sier Hollingen.

Foreløpig vet politiet ikke hvor skadet mannen er.