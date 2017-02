Forsvareren mener drapssiktet 26-åring kranglet med 38-åringen

Frostating lagmannsrett forkastet som Trønderbladet omtalte i går tirsdag, anken fra den drapssiktede 26-åringen og mener at det er skjellig grunn til mistanke mot 26-åringen.

Det er forsvarer Arve Opdahl uenig i, og mener at tingretten gjorde en saksbehandlingsfeil da tingretten ikke tok hensyn til to avhør. 26-åringen må sitte fire uker til i varetekt, og forsvareren mener det blant annet er belastende at 26-åringen ikke får lese aviser.

Forsvareren skriver i støtteskrivet til Frostating lagmannsrett at 26-åringen har forklart at krangelen hos 38-åringen ble skværet opp før 26-åringen forlot boligen 38-åringen leide. Ifølge forsvareren er alle former for ransaking og sikring av elektroniske spor, gjennomført og at det ifølge forsvareren kun er en høyst hypotetisk mulighet for at siktede kan påvirke etterforskninga og forspille bevis om at han blir løslatt.

Lagmannsretten viser til at det foreligger overvåkningsbilder av siktede før og etter at han forlot boligen der han bodde, og at 26-åringen hadde skader da han ble pågrepet samme dag som 38-åringen ble funnet død.