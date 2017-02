Ask laget snøplog til sparken

Snøen har vært akkurat passe djup i vinter til å kjøre snøplog med spark. I alle fall der Ask Opheim bor ved Malmsjøen i Skaun. Skøytene har han ikke bruk for akkurat nå, for det ligger 10 cm snø oppå isen. Men Ask tar sparken ned på isen og brøyter løyper for snøsura. Lange løyper man kan springe etter. Under snøen er det ruglete is, slett ingen skøyteis, men perfekt for å løpe skarpe svinger. Kanskje for å jage søstrene Johanne og Ina i en herlig sura.

Kvål har egen skiheis for barn Den eneste skiheisen i Melhus og Midtre Gauldal befinner seg på Kvål.

– Det er artig å være på isen, og den kan vi bruke til mye. Det går an å leike sura med spark også, sier Ask.

Johanne forteller at hun har laget en vask i ei isblokk. Den har hun hult ut, og så fyller hun vasken med vatn.

– Vi er mye på isen og på tur ellers. Vi er en turfamilie, sier Johanne.

Pappa Trond Arne Opheim kjører skogsmaskin, og han jobber på motsatt side av Malmsjøen for tida. Der ser Johanne at det lyser i mørket når hun står opp om morgenen.

Trond Arne forteller at familien har prøvd seg med kiting på ski på Malmsjøen.

– Får vi litt vind er det perfekt, og vi har hatt det mye artig med kiten nedpå sjøen, sier Trond Arne.