Promillekjørte med hjullaster

En melhusmann i 40-årene er dømt til fem måneders betinget fengsel for blant annet promillekjøring med hjullaster i Trondheim. I tillegg må han betale ei bot på 5000 kroner. Mannen har godtatt dommen.

Ifølge tiltalen kjørte mannen først personbil fram til stedet der han kjørte en uregistrert hjullaster. Kjøringa skjedde ifølge tiltalen da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, mens tiltalte var beruset. Den fant sted 15. januar i fjor. Utåndingsprøve to timer etter kjøringa med personbilen og hjullasteren, viste en promille på minst 0,85. 11. oktober kjørte han ifølge tiltalen, bil uten å ha førerkort.

Mannen er dømt flere ganger for kjøring uten førerkort, og flere ganger for kjøring i påvirket tilstand. Siden mannen har søkt hjelp for rusproblemer, ga retten ham betinget fengsel i stedet for ubetinget. Tidligere er han fradømt retten til å føre motorvogn for alltid.