Høyre og Ap krangler videre om E6-bygginga

La Statens vegvesen får overta E6 fra Melhus til Ulsberg, foreslo fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap). Fylkesordføreren reagerte på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i Trønderbladet antyder at E6 Melhus-Ulsberg får byggestart først i 2032.

Ifølge fylkesordføreren bør Nye Veier fratas oppdraget, og gis til vegvesenet for umiddelbar byggestart hvis det var slik at Nye Veier mener at denne E6-strekninga er ulønnsom. Fylkesordføreren mener at Høyre har lovt om de vant valget, garanterte de at E6 skulle stå ferdig i 2021. Statens vegvesen satte opp tempoet på planlegginga etter at den blåblå-regjeringa ga penger til planlegging av ny E6.

- Byggeperiode 15 år

- Statens vegvesen kan ikke starte bygging av E6 Sør før tidligst i 2022. Det ligger ikke inne penger til delstrekninger utover Vindalsliene – Korporals bru før 2022 i gjeldende Nasjonal Transportplan. Derfor har ikke Statens vegvesen mulighet til å starte bygging av E6 Sør umiddelbart. Byggeperioden er på 15 år, som er vanlig for prosjekter av denne størrelse, sier stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H).

Aarbergsbotten forsvarer at E6 Melhus-Ulsberg ble overført til Nye Veier, og hun mener at det er bedre å bygge vei ved hjelp av det statlige veiselskapet enn at vegvesenet skal basere seg på årlige tilskudd fra Stortinget.

Statsbudsjettet

- Det er ikke mangel på gravemaskiner eller planer fra Statens vegvesen som har gjort at en ikke tidligere har kunnet bygget veier raskere, men de årlige overføringer i statsbudsjettet. Erfaringen har også vært at prosjekter har blitt dyrere enn planlagt. Det har ført til at andre prosjekter har blitt utsatt i tid. Når Nye Veier hadde E18 Arendal – Tvedestrand ute på anbud før jul, så ble det 500 millioner billigere enn antatt. Det betyr at en kan komme raskere igang med prosjekter, og får bygd mer vei for pengene, mener Aarbergsbotten.

Stortingsrepresentanten viser til at statsbudsjettet er et årlig budsjett, mens Nye Veier finansieres gjennom et samferdselsfond.

- Fondet blir fyllt opp gjennom statsbudsjettet over noen år. Arbeiderpartiet kuttet 300 millioner til Nye Veier i sitt alternative budsjett for 2017. Denne summen ble ikke kompensert med å øke potten til veibygging av prosjekter som ikke ligger hos Nye Veier. Med mindre penger til Nye Veier, blir det også senere bygging av porteføljen til Nye Veier heller enn raskere bygging som vi andre ønsker, opplyser Aarbergsbotten.

Utspillet fra Aarbergsbotten har fått fylkesordfører Sandvik til å rase, og han mener at Aarbergsbotten bedriver alternative fakta når hun sier at det vil ta 15 år å bygge E6-strekninga.