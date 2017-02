Får tillatelse til snøscootertur

Søknaden til Flå sanitetsforening om snøscootertur for eldre og uføre, gikk glatt gjennom hos komite for teknikk og miljø da søknaden ble behandlet i komiteen i forrige uke.

Flå sanitetsforening ønsker å arrangere tur 25. mars, og en enstemmig komite har innvilget dette. Tillatelsen gjelder inntil 25 snøscootere.

Tidligere har disse turene vært omstridt, og det er blitt krevd at bare bestemte grupper eller foreninger kan søke om å få arrangere slike turer.

Ifølge saksbehandleren i Melhus kommune er det bare helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner som kan søke. Det vakte oppsikt da snøscooterklubben ikke ble definert som en ideell organisasjon. I fjor ble det mye støy rundt saken, og Flå snøscooterklubb fikk avslag hos komiteen. Etterpå fikk Flå snøscooterklubb stå som praktisk arrangør, mens Flå eldresenter sto som søker.

Saken ble av lokalpolitikere, brakt helt opp på regjeringshold.

Ut i frisk luft

Turen skal gå tur retur Fremo leir-Håen, og kommunen minner om at turen må gå på snødekt mark.

- En snøscootertur som tilbud til eldre og uføre i Flå har lang tradisjon i Flå. En har erfart at tilbudet er godt mottatt hos dem som har benyttet seg av tilbudet. Erfaringen etter rådmannens mening, er at tilbudet har dekt et behov for eldre og uføre for å komme seg ut i utmarka. En sånn tur, i frisk luft på gamle trakter for mange av de eldre og uføre, har også et helsemessig aspekt som bør veien når saken skal avgjøres, skriver saksbehandleren i saksframlegget til komiteen.