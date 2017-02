Drapssiktet må fortsatt sitte i varetekt

26-åringen fra Melhus som er drapssiktet etter at en 38-åring ble funnet død på Ler, må fortsatt sitte i varetekt. Frostating lagmannsrett har i dag tirsdag enstemmig forkastet anken fra 26-åringen. Det opplyser 26-åringens advokat Arve Opdahl til Trønderbladet.

Fire uker

Fredag lød kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett på at 26-åringen skal sitte fire uker i varetekt. Den ene uka skal være i isolasjon, mens den andre uka skal 26-åringen ikke ha tilgang til aviser. 26-åringen anket på stedet da han fikk høre kjennelsen. Fengslingsmøtet på fredag var det andre, og under det første ble 26-åringen varetektsfengslet i to uker.

Ifølge dommer Eirik Lereim i Sør-Trøndelag tingrett, er mistanken mot 26-åringen styrket. Advokat Opdahl har opplyst til Trønderbladet at 26-åringen ikke erkjenner straffeskyld. Opdahl ønsket ikke å komme med ytterligere kommentarer før de har fått studert kjennelsen fra lagmannsretten.

Andre gang

26-åringen anket til Frostating lagmannsrett etter det første fengslingsmøtet som var 28. januar, og også da forkastet lagmannsretten anken. Kjennelsen ble ikke gjort offentlig, og politiet har ønsket hemmelighold av hensyn til etterforskninga samt på grunn av faren for bevisforspillelsen og fordi politiet mener at vitner kan bli påvirket. 26-åringen var en nær venn av 38-åringen.

Politiadvokat Jørgen Aunet har tidligere sagt til Trønderbladet at politiet ikke vet eksakt tidspunkt for når 26-åringen var hos 38-åringen. Politiet har opplyst at dødstidspunktet for 38-åringen ikke er helt klart fordi 38-åringen hadde ligget død noe tid før han ble funnet onsdag 25. januar av noen som skulle innom boligen på et avtalt besøk. Tidsrommet politiet har gått ut med er mandag 23. januar klokka 22.21 til onsdag 25. januar klokka 12.58.

Tre siktet

I alt tre personer ble pågrepet og siktet etter at en 38-åring ble funnet død på mistenkelig vis i boligen han leide på Ler. 26-åringen ble først innkalt som vitne samme dag som 38-åringen ble funnet død, og politiet syntes flere forhold ved 26-åringen var så mistenkelig at de pågrep ham og siktet ham for drap. Siden har han sittet i varetekt.

En 43-åring fra Melhus ble løslatt fra varetekt i går mandag, men politiet har valgt å opprettholde drapssiktelsen mot ham slik Trønderbladet har skrevet. Også 43-åringen fikk endret status fra vitne til siktet, og politiet mente det var uoverensstemmelser i forklaringen hans. I kjennelsen fra tingretten framkommer det at 43-åringen var innom boligen 38-åringen leide på Ler, tirsdag 24. januar. Da skal ingen ha åpnet døra, har 43-åringen forklart. Søndag 22. januar skal 43-åringen og 26-åringen sammen ha dratt til en mann i Buvika.

Den tredje personer er ifølge politiadvokat Jørgen Aunet mer eller mindre sjekket ut av saken.