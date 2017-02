Vipps og mCash slår seg sammen

Vipps var først ut, og har kommet seg på førsteplass som forbrukernes digitale løsning for betaling. mCash er på andreplass, forteller banksjef Karl Reinert Halsen.

Mobil lommebok

- Det er greit å komme med en felles mobil lommebok for folk, sier Halsen.

106 banker går sammen om en felles løsning der folk kan betale via mobilen. Hensikten er ifølge Halsen, å forhindre at utenlandske aktører får innpass i det raskt voksende markedet. DNB, Sparebankalliansen, Eika-alliansen, Sparebanken Møre og frittstående sparebanker har gått sammen om en felles løsning etter at det er inngått intensjonsavtale om dette.

- Dette må være en kjempegod nyhet for folk, sier Halsen.

Kontantløse

Mobilen til å betale med, blir stadig mer populært og kan benyttes både i butikker og på for eksempel markeder. Mange har ikke kontanter på seg, og kan i stedet ta fram mobilen for å overføre penger for å betale varer og tjenester.

