Vet du hvem som er de minste husdyrene?

Norges minste husdyr er biene, men er kanskje likevel verdens viktigste, skriver Norges birøkterlag i ei pressemelding.

Birøkterlaget bebuder at norske birøktere satser økologisk. Biene henter næring som regel ute i naturen som fra blomstrende planter, og dette blir til honning som mange oppfatter som et naturlig produkt. Imidlertid får Norges birøkterlag ifølge pressemeldinga, stadige meldinger om at en betydelig gruppe forbrukere heller velger utenlandsk økologisk honning enn konvensjonell norsk. Norske birøkter vil derfor tilby norskprodusert økologisk godkjent honning.

Sammen med Honningcentralen vil Norges birøkterlag bidra med økt pris på honning og overgangsordninger.

Norges birøkterlag har over 4000 medlemmer, og ønsker at flere satser på «biinntekt». For å starte, trenger en ikke å investere i millionklassen, minner laget om. Både i Melhus og i Midtre Gauldal er det birøktere, og en av dem er tidligere ordfører Erling Lenvik.